На фоне протестов и столкновений в Милане будут развернуты сотни военных

В итальянском Милане будут развернуты несколько сотен военнослужащих для усиления безопасности города на фоне протестов, переросших в уличные столкновения.

Об этом сообщила партия "Братья Италии" в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В этот день премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала совещание по вопросам безопасности из-за уличных столкновений в Милане и других городах в выходные 17–18 октября.

По его итогам, как сообщается, было принято решение о развертывании 500 военнослужащих в Милане с целью усиления безопасности в городе.

"Завтра Совет министров рассмотрит новый указ-закон, направленный на дальнейшее усиление мер по борьбе с насилием. Мы не уступим ни на миллиметр в вопросе безопасности. Послание ясное: государство существует для того, чтобы защищать своих граждан", – добавили в заявлении.

СМИ писали, что на экстренном заседании итальянского правительства, на котором речь шла о реакции на насильственные беспорядки в городах на севере страны, обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.

Итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Сообщалось также, что работники бывшего металлургического завода Ilva устроили акцию протеста в аэропорту итальянской Генуи.