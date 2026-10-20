Зеленський про тиск на Україну з боку США: між партнерами має бути чесність

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пішла назустріч США у питанні "енергетичного перемир’я", але натомість зіштовхнулася з обмеженнями в обміні розвідувальними даними та роботі Starlink.

Як пише "Європейська правда", про це президент сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

Зеленський заявив, що Сполучені Штати просто наполягали на тому, щоб Україна зупинила удари по російських нафтопереробних заводах, не отримуючи нічого натомість.

"Я пішов йому (президенту США Дональду Трампу. – Ред.) назустріч як партнер: якщо росіяни завдають нам ударів, а ми не можемо відповісти, це несправедливо. Я сказав: якщо вам, союзникам, це необхідно, і ви не можете зупинити Путіна, дайте нам хоча б перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури. Ми все одно зазнали б втрат, але це було б поводженням, гідним партнера", – пояснив він.

Український президент зазначив, що США не погодилися надати перехоплювачі, а натомість посилили тиск на Україну.

"Потім з’являються обмеження щодо розвідки та зниження швидкості Starlink. Це вже не просто погрози: обмеження вже введені. Це несправедливо щодо нас. Ми залишаємося вдячними американському народу та команді Трампа, яка хоче закінчити війну. Ми зустрічаємося й розмовляємо, але між партнерами має бути чесність", – наголосив Зеленський.

Він повідомив, що нещодавно розмовляв з американською переговорною групою та висловив готовність до обговорення мирної угоди.

"Я сказав, що ми готові: якщо вони хочуть обговорити переговори та мирну угоду з Путіним, ми завжди відкриті. Незважаючи на все, бо мир – це пріоритет. Особисті питання залишаються особистими. Я готовий зустрітися з ними, можливо, вже цього тижня", – сказав президент.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що у вівторок в Осло відбудуться переговори за участю президента України Володимира Зеленського та спецпредставників президента США Дональда Трампа.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними ЗМІ, на переговорах в Осло будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.