Зеленський поспілкувався з представниками Трампа щодо зустрічі команд у Флориді

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з представниками його американського візаві Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це він повідомив у соцмережах у неділю, 18 жовтня, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що під час розмови вони поспілкувалися щодо результатів зустрічі української та американської команд у Флориді.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії", – поділився він.

Президент зазначив, що Україна постійно інформує партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, а також про питання ППО.

"Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат", – додав Зеленський.

Як повідомлялось, на переговорах у Маямі Віткофф та Кушнер представили кілька можливих механізмів розблокування російських активів, зокрема їх переведення до нового фінансового механізму під наглядом США.

Також повідомляли, нібито Віткофф та Кушнер на переговорах з українською командою в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Зеленський підтвердив 14 жовтня в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

18 жовтня український президент заявив, що Сполучені Штати відновили надання Україні критично важливої розвідувальної інформації для захисту від російських ракетних ударів.