Зеленский о давлении на Украину от США: между партнерами должна быть честность

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пошла навстречу США в вопросе "энергетического перемирия", но в ответ столкнулась с ограничениями в обмене разведывательными данными и работе Starlink.

Как пишет "Европейская правда", об этом президент сказал в интервью Corriere della Sera.

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты просто настаивали на том, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, не получая ничего взамен.

"Я пошёл ему (президенту США Дональду Трампу. – Ред.) навстречу как партнёр: если россияне наносят нам удары, а мы не можем ответить, это несправедливо. Я сказал: если вам, союзникам, это необходимо, и вы не можете остановить Путина, дайте нам хотя бы перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры. Мы всё равно понесли бы потери, но это было бы поведением, достойным партнёра", – пояснил он.

Украинский президент отметил, что США не согласились предоставить перехватчики, а вместо этого усилили давление на Украину.

"Затем появляются ограничения в отношении разведки и снижения скорости Starlink. Это уже не просто угрозы: ограничения уже введены. Это несправедливо по отношению к нам. Мы остаемся благодарными американскому народу и команде Трампа, которая хочет положить конец войне. Мы встречаемся и разговариваем, но между партнерами должна быть честность", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что недавно беседовал с американской переговорной группой и выразил готовность к обсуждению мирного соглашения.

"Я сказал, что мы готовы: если они хотят обсудить переговоры и мирное соглашение с Путиным, мы всегда открыты. Несмотря ни на что, потому что мир – это приоритет. Личные вопросы остаются личными. Я готов встретиться с ними, возможно, уже на этой неделе", – сказал президент.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что во вторник в Осло состоятся переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителей президента США Дональда Трампа.

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, на переговорах в Осло также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица из ЕС и НАТО.