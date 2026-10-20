Axios: на переговорах в Осло будуть представники країн E4, а потім Віткофф вилетить у Москву

На переговорах в Осло у вівторок, що пройдуть за участю президента Володимира Зеленського, спецпредставників президента Трампа і лідерів Норвегії та Фінляндії, будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

Про це стало відомо виданню Axios, пише "Європейська правда".

Переговори в Осло об’єднають Україну, європейських союзників та США, які прагнуть розробити мирну пропозицію для представлення Росії.

Очікується, що в переговорах в Осло візьмуть участь Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники країн "E4" (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща), спецпредставник Трампа Стів Віткофф, а також посадовці з ЄС та НАТО. Крім того, буде присутній президент Фінляндії Александр Стубб. Джаред Кушнер братиме участь у перемовинах дистанційно. Раніше медіа повідомляли, що зять президента Трампа захворів. За даними Axios, у нього грип.

Неназваний представник США зазначив, що після Осло спецпредставник Трампа Стів Віткофф також планує відвідати Росію, де сподівається зустрітися з правителем Росії Владіміром Путіним і представити ідеї, розроблені в тісній співпраці з Україною та європейськими партнерами.

Заплановані зустрічі в Осло ґрунтуються на обговореннях, що відбулися в клубі Віткоффа поблизу Маямі, де Україна зобов’язалася розглянути та просунути низку пропозицій, спрямованих на створення шляху до всеосяжної та тривалої мирної угоди, додав американський посадовець.

"Президент Трамп доручив провести інтенсивну роботу з розробки комплексної мирної пропозиції разом з Україною та Європою, і наступним кроком є перевірка того, чи може ця робота стати основою для серйозних переговорів з Росією", – зазначив американський посадовець.

Представник США зазначив, що протягом минулого тижня представники США, України та Європи спільно працювали над розробкою цих пропозицій.

"Стів та Джаред також поспілкувалися з президентом Зеленським у неділю, щоб підбити підсумки та обговорити наступні кроки", – сказав представник США.

Очікується, що в рамках поїздки також будуть зроблені зусилля для забезпечення звільнення Стівена Габбарда – американського вчителя на пенсії, якого, за твердженням США, незаконно утримують у Росії.

Як повідомлялось, Стів Віткофф вже прибув до Норвегії.