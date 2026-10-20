Зеленський прибув до Норвегії

Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув в Осло для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Норвезький телерадіомовник NRK транслював прибуття літака президента України до Норвегії, пише "Європейська правда".

На кадрах видно, як борт президента України приземлився і Володимир Зеленський зійшов на злітно-посадкову смугу трапом літака.

Скріншот з трансляції NRK

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для проведення переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

На переговорах в Осло в вівторок, що пройдуть за участю президента Володимира Зеленського, спецпредставників президента Трампа і лідерів Норвегії та Фінляндії, будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

Євросоюз представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.