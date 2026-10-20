Зеленский прибыл в Норвегию

Президент Владимир Зеленский во вторник прибыл в Осло для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со специальными представителями президента США и европейскими лидерами с целью прекращения войны.

Норвежская телерадиокомпания NRK транслировала прибытие самолета президента Украины в Норвегию, пишет "Европейская правда".

На кадрах видно, как самолет президента Украины приземлился и Владимир Зеленский спустился на взлетно-посадочную полосу по трапу самолета.

Скриншот из трансляции NRK

Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать дистанционно, зять президента Трампа заболел гриппом.

На переговорах в Осло во вторник, которые пройдут с участием президента Владимира Зеленского, специальных представителей президента Трампа и лидеров Норвегии и Финляндии, также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также официальные лица из ЕС и НАТО.

Евросоюз будет представлять глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а НАТО – заместитель главы аппарата генерального секретаря Альянса Марк Рютте.