Премьер-министр Норвегии объявил о визите Уиткоффа в Санкт-Петербург

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о предстоящей поездке специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Россию.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 20 октября, как сообщает "Европейская правда".

Стьоре заявил, что Уиткофф, который в этот день в Норвегии встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, в среду, 21 октября, отправится в Санкт-Петербург.

"Он встретится с российским руководством и обменяется мнениями относительно этой встречи и предложений, над которыми работали европейские и американские коллеги, и, возможно, подготовит почву для встречи на уровне лидеров", – сказал премьер Норвегии.

По словам Стьоре, в этот день в Норвегии обсудили вопросы, "связанные с безопасностью Украины, планом процветания после войны, территориальными вопросами, вопросами санкций, а также вопросами европейского порядка безопасности после завершения этой войны".

Зеленский прибыл в Осло во вторник для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со спецпредставителями президента США и европейцами с целью завершения войны.

Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров о завершении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать дистанционно, зять президента Трампа заболел гриппом.

В ходе визита в Осло Зеленский также посетил аудиенцию у норвежского короля Хокона VIII.