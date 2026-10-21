NYT: Трамп хотел убрать прессу из Белого дома и открыть бассейн вместо зала для брифингов

Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы убрать журналистов из Белого дома, а на месте зала для пресс-конференций имени Джеймса С. Брэди открыть крытый бассейн.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, в конце августа, во время одной из последних встреч тогдашней пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с Трампом в Овальном кабинете, он изложил ей свою идею.

Он предложил ей выселить журналистов из зала для пресс-конференций имени Джеймса С. Брейди, что фактически устранило бы СМИ из Белого дома. Это, как он ей сказал, стало бы её "последним наследием".

Однако это предложение так и не было реализовано за время её пребывания в должности.

По словам трех человек, знакомых с ходом обсуждений, президент неоднократно обращался к Левитт с этой просьбой в течение нескольких месяцев.

27 августа Левитт официально ушла с поста пресс-секретаря Белого дома.

Трамп сказал своим помощникам, что хотел бы вернуть крытый бассейн, который президент Франклин Д. Рузвельт достроил в 1933 году для лечения своих ног, поражённых полиомиелитом. Позже президент Ричард Никсон закрыл его, чтобы освободить место для СМИ. Журналисты, имеющие аккредитацию для освещения событий в Белом доме, работают в небольшом офисном помещении, примыкающем к пресс-залу.

Трамп уже ранее, ещё во время своего первого срока, выдвигал идею выселения СМИ и так и не отказался от неё окончательно. Все больше людей из его окружения поддерживают эту идею. Некоторые из его близких считают, что переселение СМИ, скорее всего, в административное здание имени Эйзенхауэра, расположенное через дорогу, может стать очередным шагом эскалации в череде значительных мер против СМИ, которые уже зашли дальше, чем большинство из них ожидало.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, обязавшего администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.

Однако впоследствии Белый домне разрешил журналистам CNN и Politico сопровождать президента США Дональда Трампа на борту Air Force One во время его поездок.