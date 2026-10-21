Прем'єр Литви вважає, що Росія навмисне перевіряє межі статті 5 НАТО

Росія випробовує межі колективної оборони НАТО, вдаючись до атак, які не досягають рівня, що змусив би Альянс активувати статтю 5 Північноатлантичного договору.

Про це прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив в інтерв’ю LRT, опублікованому в середу, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у політичних дискусіях дедалі частіше використовують вислів, що Росія випробовує межі застосування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає відповідь усіх членів Альянсу, якщо було атаковано одного з них.

"Ідеться не лише про Литву, Латвію чи інші країни східного флангу. Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, не перетнувши межу, за якою НАТО може вдатися до заходів колективної оборони", – сказав він.

За його словами, це створює серйозний виклик для Альянсу, оскільки необхідно вирішити, як відповідати на дії РФ.

"Як нам реагувати на такі дії та протидіяти їм? Це не класичні конвенційні атаки й не прямі порушення кордону. Часто такі дії здійснюють найняті виконавці, а розслідування свідчать, що замовників слід шукати на сході", – сказав він, маючи на увазі Росію.

Сінкявічюс заявив, що тісно співпрацюватиме з польським колегою Дональдом Туском, щоб пришвидшити реагування та покращити координацію на випадок майбутніх інцидентів.

Нагадаємо, у вересні генсек НАТО Марк Рютте відмовився дати відповідь, чи буде застосовано статтю 5 Північноатлантичного договору у випадку, якщо одна з країн НАТО піддасться атаці, що не буде мати явний характер.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Президент Чехії Петр Павел обурився заявами Фіцо про статтю 5 НАТО.