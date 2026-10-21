Премьер Литвы считает, что Россия намеренно проверяет рамки статьи 5 НАТО

Россия испытывает границы коллективной обороны НАТО, прибегая к атакам, которые не достигают уровня, заставившего бы Альянс активировать статью 5 Североатлантического договора.

Об этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил в интервью LRT, опубликованном в среду, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в политических дискуссиях всё чаще используется выражение о том, что Россия проверяет рамки применения статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает ответ всех членов Альянса в случае нападения на одного из них.

"Речь идет не только о Литве, Латвии или других странах восточного фланга. Россия проверяет, как далеко она может зайти, не пересекая черту, за которой НАТО может прибегнуть к мерам коллективной обороны", – сказал он.

По его словам, это создает серьезный вызов для Альянса, поскольку необходимо решить, как реагировать на действия РФ.

"Как нам реагировать на такие действия и противодействовать им? Это не классические конвенционные атаки и не прямые нарушения границы. Часто такие действия совершают нанятые исполнители, а расследования показывают, что заказчиков следует искать на востоке", – сказал он, имея в виду Россию.

Синкявичюс заявил, что будет тесно сотрудничать с польским коллегой Дональдом Туском, чтобы ускорить реагирование и улучшить координацию на случай будущих инцидентов.

Напомним, в сентябре генсек НАТО Марк Рютте отказался ответить, будет ли применена статья 5 Североатлантического договора в случае, если одна из стран НАТО подвергнется атаке, не носящей явный характер.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Президент Чехии Петр Павел возмутился заявлениями Фицо о статье 5 НАТО.