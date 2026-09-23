Рютте відмовився відповісти, чи буде активовано статтю 5 у разі гібридної атаки на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте відмовився дати відповідь, чи буде застосовано статтю 5 Північноатлантичного договору у випадку, якщо одна з країн НАТО піддасться атаці, яка не буде мати явний характер.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте заявив під час публічного заходу у США стосовно майбутнього НАТО.

Під час запитань від слухацької аудиторії у Рютте поцікавились, як може бути застосовано статтю 5 договору НАТО у випадку, якщо атака на котрусь із країн Альянсу буде не явною, а гібридною. У відповідь генсек сказав, що не розкриватиме карти ворогу.

"Щодо статті 5, вона навмисно сформульована двозначно, тому ми ніколи нікому точно не скажемо, коли саме ця стаття застосовується, а коли ні, адже ми не хочемо давати нашим супротивникам додаткової інформації", – відповів Рютте.

Стаття 5 Північноатлантичного договору – це положення про колективну оборону, яке полягає у тому, що збройний напад на одну або кілька країн НАТО вважається нападом на всіх членів блоку.

Водночас Рютте додав, що у випадку гібридних загроз НАТО має всі необхідні варіанти реагування.

"Проте деякі з них ви не побачите, оскільки вони просто не оприлюднюються, і вони не завжди будуть мати характер "око за око". Тож іноді це буде симетричне, а іноді – асиметричне реагування. Наприклад, перерізання підводного кабелю між Фінляндією та Естонією призвело до запуску операції Baltic Sentry", – пояснив генсек, додавши, що "росіяни її ненавидять".

"Росіяни також ненавидять той факт, що союзники дедалі більше ускладнюють діяльність "тіньового флоту". Такі країни, як Швеція, Франція, Велика Британія та Бельгія, а також інші держави, дедалі більше ускладнюють діяльність "тіньового флоту", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Президент Чехії Петр Павел обурився заявами Фіцо про статтю 5 НАТО.