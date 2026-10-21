Россия освободила задержанного четыре года назад американца Стивена Хаббарда и якобы ничего не требовала взамен от Соединённых Штатов, а сделала это из уважения к президенту Дональду Трампу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social в среду, пишет "Европейская правда".

Как говорится в посте, Трамп лично обратился с просьбой об освобождении Хаббарда во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

"Из уважения к президенту Трампу, Соединённые Штаты не были обязаны предоставлять ничего взамен – это беспрецедентная ситуация для России. Для освобождения не потребовался никакой "обмен". Это важное возвращение должно было состояться гораздо раньше, при администрации Байдена, которая так и не добилась никакого прогресса в переговорах с Кремлем", – говорится в посте в аккаунте Трампа.

Напомним, 21 октября спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным.

Переговоры начались с освобождения Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Уиткофф во время встречи с Путиным в среду назвал российского лидера "гуманистом".