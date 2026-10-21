Заступник глави МЗС Польщі: отримали запевнення, що рішення Львівської облради не запрацює

Українська сторона запевнила Польщу, що рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня про проголошення наступного року роком Української повстанської армії не набуде чинності.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький в інтерв'ю Polsat News, пише "Європейська правда".

За словами заступника глави МЗС Польщі, польська сторона отримала запевнення від представників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Він додав, що після втручання Варшави відповідна резолюція зникла з вебсайту облради.

"Постанови зараз на цьому сайті немає, тож це вселяє надію. (...) Ми віримо на слово українській владі й розраховуємо на виконання цих обіцянок", – повідомив Босацький.

Заступник міністра нагадав, що кілька місяців тому одному з підрозділів спеціальних сил Збройних сил України було присвоєно найменування Героїв УПА. Це рішення спричинило чергове загострення у відносинах між Варшавою та Києвом.

"Після багатьох місяців наполегливих дипломатичних зусиль і контактів на найвищому рівні, зокрема між Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, нам вдалося принаймні відновити нормальні відносини. А тепер таке рішення", – сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав розпорядження про внесення до списку небажаних осіб голову комітету з питань культури Львівської обласної ради Святослава Шеремети, який запропонував оголосити 2027 рік у Львівській області роком УПА.

Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення депутатів Львівської обласної ради було схвалене на регіональному рівні без консультацій з дипломатами та центральними органами влади і є "контрпродуктивним".