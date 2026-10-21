Украинская сторона заверила Польшу, что решение Львовского областного совета от 20 октября о провозглашении следующего года годом Украинской повстанческой армии не вступит в силу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий в интервью Polsat News, пишет "Европейская правда".

По словам заместителя главы МИД Польши, польская сторона получила заверения от представителей президента Украины, что решение Львовского областного совета не вступит в силу. Он добавил, что после вмешательства Варшавы соответствующая резолюция исчезла с сайта облсовета.

"Постановления сейчас на этом сайте нет, так что это вселяет надежду. (...) Мы верим украинским властям на слово и рассчитываем на выполнение этих обещаний", – сообщил Босацкий.

Заместитель министра напомнил, что несколько месяцев назад одному из подразделений специальных сил Вооруженных сил Украины было присвоено наименование Героев УПА. Это решение вызвало очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом.

"После многих месяцев настойчивых дипломатических усилий и контактов на высшем уровне, в частности между Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, нам удалось по крайней мере восстановить нормальные отношения. А теперь такое решение", – сказал он.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение наносит ущерб отношениям двух стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц председателя комитета по вопросам культуры Львовского областного совета Святослава Шереметы, который предложил объявить 2027 год во Львовской области годом УПА.

В то же время Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение депутатов Львовского областного совета было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти и является "контрпродуктивным".