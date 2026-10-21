У Кремлі після зустрічі Путіна і Віткоффа заявили, що Китай "вже готує" тристоронній саміт з Сі

Китай вже займається підготовкою зустрічі лідерів РФ, США та КНР і, "за сприятливого збігу обставин", включить її до програми саміту АТЕС у Шеньчжені.

Як пише "Європейська правда", про це заявив помічник правителя Росії Юрій Ушаков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

За словами Ушакова, можливість проведення саміту РФ-США-КНР у Шеньчжені обговорювалася на зустрічі Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, і жодна з трьох столиць не відкидає цю ідею.

"Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені", – сказав Ушаков журналістам за підсумками зустрічі Путіна та Віткоффа.

Примітно, що після зустрічі з Віткоффом у середу Путін зустрівся з прем'єром Державної ради КНР Лі Цяном у Санкт-Петербурзі. Путін заявив, що на саміті АТЕС у Китаї буде можливість провести зустріч із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 жовтня, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський хотів би розуміти, про що йтиметься на можливій зустрічі Трампа, Сі та Путіна, щоб "уникнути нових несподіванок".