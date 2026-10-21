В Кремле после встречи Путина и Уиткоффа заявили, что Китай "уже готовит" трехсторонний саммит с Си

Китай уже занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР и, "при благоприятном стечении обстоятельств", включит её в программу саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

По словам Ушакова, возможность проведения саммита РФ-США-КНР в Шэньчжэне обсуждалась на встрече Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, и ни одна из трёх столиц не отвергает эту идею.

"Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, точнее, уже занимаются его подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, включат эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне", – сказал Ушаков журналистам по итогам встречи Путина и Уиткоффа.

Примечательно, что после встречи с Уиткоффом в среду Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге. Путин заявил, что на саммите АТЭС в Китае будет возможность провести встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 19 октября, что он готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы понимать, о чем пойдет речь на возможной встрече Трампа, Си и Путина, чтобы "избежать новых неожиданностей".