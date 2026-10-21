ЗМІ: Італія перевіряє можливу причетність Росії до масових протестів

Італійські посадовці з’ясовують, чи причетні зовнішні сили, такі як Росія, до масштабних протестів, які супроводжувалися сутичками.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, італійський уряд попросив надати інформацію про те, яку роль, якщо така була, могли відіграти іноземні провокатори, зокрема російські, у протестах, які впродовж останніх тижнів охопили європейські міста.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що заворушення, які на вихідних спалахнули у Мілані та інших регіонах країни, стали наслідком "гібридної війни" проти Заходу.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста Італії охопили антиурядові протести. Їх організували за прикладом масштабніших демонстрацій у Франції, які під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство.

У неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Тепер у Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста.

За повідомленнями медіа, на екстреному засіданні італійського уряду обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.