СМИ: Италия проверяет возможную причастность России к массовым протестам

Итальянские чиновники выясняют, причастны ли к масштабным протестам, сопровождавшимся столкновениями, внешние силы, такие как Россия.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, итальянское правительство попросило предоставить информацию о том, какую роль, если таковая имела место, могли сыграть иностранные провокаторы, в частности российские, в протестах, которые в течение последних недель охватили европейские города.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в минувшие выходные в Милане и других регионах страны, стали следствием "гибридной войны" против Запада.

Напомним, 17 октября крупные города Италии охватили антиправительственные протесты. Их организовали по примеру более масштабных демонстраций во Франции, которые в ходе предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство.

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане.

Теперь в Милане будут развернуты несколько сотен военнослужащих, чтобы усилить безопасность города.

По сообщениям СМИ, на экстренном заседании итальянского правительства обсуждалась, в частности, возможность введения комендантского часа.