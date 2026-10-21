Республиканцы в Сенате возмутились из-за слов Уиткоффа о Путине-"гуманисте"

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение по поводу комментария Стива Уиткоффа, который во время встречи с Владимиром Путиным в среду назвал российского лидера "гуманистом".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сенатор Тиллис, в частности, опубликовал определение слова "гуманист" и заявил, что Уиткоффу следует с ним ознакомиться.

"Что за ерунда, Стив? Поищи в словаре определение слова "гуманист". Какое позорное и возмутительное заявление. Тебе следует вернуться в Украину и спросить у родственников детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг Путин является "гуманистом", – отметил Том Тиллис.

Сенатор Корнин также не согласился с озвученной Уиткоффом характеристикой Путина. Республиканец написал в соцсети X: "Нет. Путин – безжалостный убийца".

Как сообщалось, специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с правителем РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду по вопросу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

Переговоры в России начались с освобождения американского учителя Стивена Габбарда, который находился под стражей в РФ более четырех лет. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что попросил Путина освободить американца – и РФ ничего не требовала взамен.