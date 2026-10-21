Вице-президент США встал на защиту Уиткоффа после того, как тот назвал Путина"гуманистом"

Вице-президент США Джей Ди Венс выступил в защиту специального посланника американского президента Стива Уиткоффа, который назвал главу Кремля Владимира Путина "гуманистом", что вызвало критику со стороны республиканцев в Сенате.

Об этом он заявил в среду, 21 октября, цитирует AP, передает "Европейская правда".

Ранее сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение в связи с комментарием Уиткоффа, который во время встречи с Путиным в среду назвал российского лидера "гуманистом".

"Я согласен со Стивом Уиткоффом, который сказал что-то приятное человеку, который только что освободил американского заложника", – ответил на это вице-президент США.

Также он назвал Уиткоффа "дипломатом" и отметил, что тот находился в России, чтобы выполнить поставленную задачу.

"Меня гораздо меньше волнует то, что сказал Стив, чем тот факт, что он возвращает американского заложника домой, к его семье. Мы все должны радоваться этому, а не жаловаться на то, что сказал Стив Виткофф, чтобы достичь этой цели", – добавил Венс.

Как сообщалось, специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду по вопросу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

Переговоры в России начались с освобождения американского учителя Стивена Габбарда, который находился под стражей в РФ более четырех лет. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что попросил Путина освободить американца – и РФ ничего не требовала взамен.