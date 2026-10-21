Швеція розглядає заборону на видачу віз російським і білоруським спортсменам

Швеція вивчає можливість відмови у видачі віз російським та білоруським спортсменам, які прагнуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях на її території.

Про це повідомив у середу, 21 жовтня, агентству Reuters міністр з питань міграції країни Йоган Форсселл, передає "Європейська правда".

Зазначається, що такий крок може завадити спортсменам, яким надано нейтральний статус, взяти участь у наступному році у чемпіонаті світу з лижних видів спорту у шведському місті Фалун.

"Наразі ми аналізуємо правові підстави, на яких можна відмовити у видачі віз російським та білоруським спортсменам. Шведський уряд категорично критично ставиться до того, щоб російським і білоруським спортсменам дозволяли брати участь у міжнародних змаганнях", – сказав Форсселл.

За його словами, уряд підтримує позицію Шведської лижної асоціації та Шведської спортивної конфедерації щодо того, що російським і білоруським спортсменам не слід дозволяти виступати у Швеції.

"Існує очевидний ризик, що це може призвести до нормалізації агресії Росії проти України", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна приєднується до заклику Фінляндії призупинити видачу туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.

Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що його країна буде наполегливо відстоювати свою позицію щодо питання введення заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії.

А міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка вирішив не підтримувати пропозицію Фінляндії.