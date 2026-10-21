Швеция рассматривает введения запрета на выдачу виз российским и белорусским спортсменам

Швеция изучает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, желающим принять участие в международных спортивных соревнованиях на её территории.

Об этом сообщил в среду, 21 октября, агентству Reuters министр по вопросам миграции страны Йохан Форсселл, передает "Европейская правда".

Отмечается, что такой шаг может помешать спортсменам, которым предоставлен нейтральный статус, принять участие в следующем году в чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском городе Фалун.

"В настоящее время мы анализируем правовые основания, на которых можно отказать в выдаче виз российским и белорусским спортсменам. Шведское правительство категорически критично относится к тому, чтобы российским и белорусским спортсменам разрешали участвовать в международных соревнованиях", – сказал Форсселл.

По его словам, правительство поддерживает позицию Шведской лыжной ассоциации и Шведской спортивной конфедерации о том, что российским и белорусским спортсменам не следует разрешать выступать в Швеции.

"Существует очевидный риск, что это может привести к нормализации агрессии России против Украины", – сказал министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его странаприсоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что его страна будет настойчиво отстаивать свою позицию по вопросу введения запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

А министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка решил не поддерживать предложение Финляндии.