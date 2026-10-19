Чехія не підтримує пропозицію Фінляндії щодо візових обмежень для росіян

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка вирішив не підтримувати пропозицію Фінляндії щодо призупинення видачі туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.

Про це повідомило видання Seznam Zprávy, пише "Європейська правда".

Минулого тижня до МЗС Чехії надійшов лист міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен. У зверненні, яке є у розпорядженні видання, вона просить Прагу підтримати нову пропозицію, що має суттєво обмежити в’їзд росіян на територію всього Європейського Союзу.

"Школи, лікарні та будинки продовжують зазнавати атак. Російські диверсії та інші гібридні операції становлять загрозу для Європейського Союзу. Кремль оцінює нашу рішучість за нашими вчинками. Там, де він натрапляє на вагання, він тисне далі. Ми маємо підвищити ціну, яку він платить за свою незаконну війну, і частиною цієї реакції має бути й візова політика Європи", – написала у листі Валтонен, яка, серед іншого, пропонує не видавати візи росіянам для поїздок, що не є необхідними, зокрема туристичних.

Фінська міністерка звернулася й до інших держав ЄС. Однак, згідно з даними Seznam Zpráv, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка не схвалив цю ініціативу.

І це попри те, що, згідно з внутрішньою кореспонденцією міністерства, пропозицію підтримали провідні експерти відомства – зокрема, головний директор юридичного відділу Їржі Шлайс, керівник канцелярії головного директора європейського відділу Ченек Гайний та директор відділу країн Західної Європи Ян Бубен.

Речник чеського МЗС Адам Чорго на пряме запитання, чи приєдналася Чехія до фінської ініціативи, спочатку відповів ухильно.

"Чехія вже тривалий час застосовує суттєві обмеження щодо видачі віз російським громадянам. У цьому плані наша практика збігається з метою згаданої ініціативи", – відреагував Чорго, не сказавши прямо, чи підтримала країна схвалення фінських заходів на рівні всього ЄС.

До середи, коли Фінляндія просила інші країни висловити свою позицію, Чехія не висловила свою підтримку ініціативі. Мацінка аргументував це тим, що, мовляв, підтримка цієї пропозиції з боку інших країн була незначною.

"Ми вже застосовуємо це, і, зважаючи на дуже велику кількість країн ЄС, які не приєдналися до фінської ініціативи, стає зрозуміло, що жодного загальноєвропейського рішення не буде. Тому ми залишаємося при національному регулюванні", – відповів міністр на запитання Seznam Zpráv.

"Реальність є реальністю. Є країни, які цього не хочуть, і їх більшість", – додав Мацінка.

Міністр обґрунтовував своє рішення також тим, що раніше Чехія підтримувала подібні ініціативи, і навіть тоді вони не були успішними.

"Приблизно чверть року тому відбулася подібна ініціатива Естонії тощо, для якої її автори змогли знайти значно сильнішу підтримку, зокрема з боку Чеської Республіки. Лист у дуже схожому дусі, ніж нинішній фінський, я підписав разом із міністром внутрішніх справ Метнаром (міністр внутрішніх справ Чехії – ред.)", – аргументував Мацінка.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна приєднується до заклику Фінляндії призупинити видачу туристичних віз громадянам Росії на території всього Європейського Союзу.

Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що його країна буде наполегливо відстоювати свою позицію щодо питання введення заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії.