У Франції затримали другого підозрюваного у підпалі мерії Ліможа

У Франції у четвер затримали ще одну особу, підозрювану у причетності до підпалу будівлі мерії міста Лімож під час масштабних протестів 17 жовтня.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на прокурора Ліможа, передає "Європейська правда".

У рамках розслідування, розпочатого після підпалу мерії Ліможа, за сприяння спецпідрозділу швидкого реагування Національної поліції RAID було заарештовано другого підозрюваного. 66-річного чоловіка затримали вранці в четвер у департаменті Крез.

Наразі він перебуває під вартою за підозрою у "знищенні майна організованою групою з використанням засобів, небезпечних для людей".

Тим часом першому підозрюваному, затриманому у цій справі у вівторок, продовжили термін перебування під вартою на 48 годин.

Розслідування проти нього було розпочато за фактами "пошкодження майна організованою групою з використанням засобів, небезпечних для людей" та "погроз вбивством особам, які наділені державною владою та виконують державні функції".

За попередніми даними, підозрюваний – ультралівий активіст, вже відомий французьким спецслужбам.

Будівля мерії Ліможа, пам’ятка XIX століття, зазнала пошкоджень після того, як її підпалили демонстранти під час масових протестів 17 жовтня, які переросли у сутички, мародерство та вандалізм.

17-18 жовтня у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протесті проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні.

Раніше прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу, 24 жовтня, протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.