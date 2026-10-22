Во Франции задержали второго подозреваемого в поджоге мэрии Лиможа

Во Франции в четверг задержали ещё одного человека, подозреваемого в причастности к поджогу здания мэрии города Лимож во время масштабных протестов 17 октября.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокурора Лиможа, передаёт "Европейская правда".

В рамках расследования, начатого после поджога мэрии Лиможа, при содействии спецподразделения быстрого реагирования Национальной полиции RAID был арестован второй подозреваемый. 66-летнего мужчину задержали утром в четверг в департаменте Крез.

В настоящее время он находится под стражей по подозрению в "уничтожении имущества организованной группой с использованием средств, опасных для людей".

Между тем первому подозреваемому, задержанному по этому делу во вторник, продлили срок содержания под стражей на 48 часов.

Расследование в его отношении было начато по фактам "повреждения имущества организованной группой с использованием средств, опасных для людей" и "угроз убийством лицам, наделенным государственной властью и исполняющим государственные функции".

По предварительным данным, подозреваемый – ультралевый активист, уже известный французским спецслужбам.

Здание мэрии Лиможа, памятник XIX века, было повреждено после того, как его подожгли демонстранты во время массовых протестов 17 октября, которые переросли в столкновения, мародерство и вандализм.

17–18 октября в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу, 24 октября, протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.