У Франції затримали підозрюваного у підпалі будівлі мерії Ліможа

У вівторок у Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до підпалу мерії Ліможа, який стався в суботу, 17 жовтня, під час масштабних протестів по всій країні.

Про це виданню franceinfo повідомив прокурор Ліможа, передає "Європейська правда".

Підозрюваного у підпалі мерії затримали у вівторок, 20 жовтня, у Валь-д’Ізері (департамент Верхня В’єнна). Його справою спільно займаються SDAT, підрозділ поліції з боротьби з тероризмом, та поліція департаменту Верхня В’єнна. На даному етапі Національна антитерористична прокуратура ще не втрутилася у справу, але стежить за її перебігом.

За даними джерел, підозрюваний – активіст ультралівих поглядів, який вже перебуває в базі даних категорії "S" – списку спостереження французьких служб безпеки. Йдеться про 40-річного мешканця департаменту Крез, який вже відомий спецслужбам через "факти насильства щодо осіб, наділених державною владою".

Затримання відбулося за три дні після того, як місті Лімож згоріла будівля мерії, пам’ятка XIX століття, яку підпалили демонстранти.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.