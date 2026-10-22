Эстония определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине

Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.ee со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел Эстонии, на прошлой неделе экспертная группа "Укрзалізниці" посетила Эстонию, чтобы оценить, насколько имеющиеся локомотивы соответствуют потребностям украинской железной дороги. В настоящее время эстонская сторона ожидает ответа специалистов, после чего продолжит работу по поиску финансирования через международные механизмы.

При этом эстонский МИД не сообщил, о каких именно моделях локомотивов идет речь, кому они принадлежат и в каком техническом состоянии находятся. Также пока не определены сроки их возможной отправки в Украину: они будут зависеть от получения финансирования.

О работе над передачей Украине значительного количества локомотивов министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил своему украинскому коллеге Андрею Сибизе во время телефонного разговора 21 октября. Министры обсуждали усиление практической поддержки Украины на фоне российских ударов по критической инфраструктуре и приближения зимы.

"Я глубоко благодарен Маргусу и Эстонии за сегодняшнее подтверждение того, что они работают над отправкой значительного количества локомотивов в Украину. Мы очень ценим эту поддержку жизненно важных транспортных магистралей, которые обеспечивают функционирование нашей экономики и жизнь наших граждан", – отметил Сибига в среду, 21 октября.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.

После этого Сибига призвал страны-партнеры передать Украине локомотивы на фоне систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

В конце сентября сообщалось, что Германия передала "Укрзалізниці" еще 10 автомобилей для восстановления железнодорожной инфраструктуры.