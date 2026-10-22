Депутаты Вроцлава призывают Львовский облсовет отменить решение о годе УПА

Городской совет польского Вроцлава единогласно осудил решение депутатов Львовского областного совета, объявивших 2027 год годом Украинской повстанческой армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Wroclaw.

На заседании в четверг горсовет Вроцлава осудил "героизацию формирования, ответственного за геноцид поляков". Фракция "Право и справедливость" также подала проект обращения с требованием, чтобы мэр Львова Андрей Садовый и Львовский городской совет официально отмежевались от постановления областного совета.

"Мы имеем право ожидать и имеем право призвать, во-первых, Львовский областной совет отменить постановления, провозглашающие 2027 год годом Украинской повстанческой армии и годом Романа Шухевича. Мы также имеем право обратиться к мэру города Львова и Львовскому городскому совету как к властям города-партнера Вроцлава с просьбой занять однозначную позицию по этому вопросу", – заявил политик от "ПиС" Лукаш Каштелович.

Бартоломей Чяжиньский из "Новых левых" поддержал инициативу об обращении к органам городской власти Львова, указав, что постановление о "годе УПА" наносит ущерб польско-украинским отношениям.

"Я глубоко убежден, что никто так сильно не вредит тем украинцам и украинкам, которые находятся, скажем, во Вроцлаве, как их власти в Украине. Мы считаем это недопустимым, и поэтому – поблагодарив авторов за сдержанную формулировку – мы поддержим этот призыв", – отметил он.

Еще один представитель "Новых левых" Доминик Клосовский предложил рассмотреть возможность расторжения партнерства Вроцлава со Львовом, если местные городские власти не отреагируют на этот призыв.

"Я призываю власти нашего города-партнера не забывать. Считаю, что такие выступления мы должны осуждать. Если со стороны нашего города-партнера не последует рефлексии, в будущем нам следует рассмотреть возможность расторжения партнерства со Львовом. Ведь жертвы призывают не к мести, а к памяти", – заявил польский депутат.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

Ранее "Европейская правда" писала, что из-за решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича Польша приостановила поставки пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил источник в украинском правительстве.

В Министерстве обороны Польши опровергли информацию о том, что поставки крупного пакета помощи были приостановлены из-за того, что Львовский областной совет провозгласил 2027 год "годом УПА и Романа Шухевича".