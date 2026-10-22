Суддя зобов’язав Трампа дати свідчення у справі проти BBC на $10 млрд

Федеральний суддя зобов’язав президента США Дональда Трампа з’явитися на допит у рамках його позову про дифамацію (введення в оману) проти британської телерадіокомпанії BBC на суму $10 млрд до початку грудня.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

У четвер, 22 жовтня, адвокати обох сторін з’явилися на слуханні перед магістратським суддею США Енжолік Летт у Маямі, щоб обговорити, коли Трамп зможе з’явитися на допит.

Суддя заявила, що Трамп повинен з’явитися на допит до 11 грудня, інакше йому загрожують санкції аж до відхилення його позову – за винятком випадків, коли термін розкриття доказів буде продовжено після 18 грудня.

Минулого тижня BBC звернулася до судді з проханням зобов’язати американського президента з’явитися на допит після того, як він скасував узгоджену дату 16 жовтня, посилаючись на "питання національного значення".

Корпорація стверджує, що президент намагається відтермінувати свою явку до січня наступного року.

Як раніше писали, 16 березня BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов Трампа на суму $10 млрд. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.