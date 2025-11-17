BBC обіцяє не здатись без бою на тлі позову Трампа
Голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію у позові президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
В електронному листі в понеділок Шах повідомив співробітникам BBC, що існує багато спекуляцій щодо можливості судового позову Трампа, включно з потенційними збитками або домовленостями.
"У всьому цьому ми, звичайно, добре усвідомлюємо привілей нашого фінансування та необхідність захищати тих, хто сплачує ліцензійні збори, – британську громадськість", – сказав він.
"Хочу чітко заявити: наша позиція не змінилася. Немає підстав для позову про наклеп, і ми рішуче налаштовані боротися з цим", – додав голова ради директорів BBC.
Гнів Трампа викликали повідомлення про те, що BBC відредагували його виступ у день штурму Капітолія 6 січня 2021 року, що могло скласти враження, нібито він підтримував штурм.
Після цього Трамп заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC і вимагатиме від 1 до 5 млрд доларів компенсації.
Генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.