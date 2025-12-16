Трамп подав позов проти BBC на $5 млрд за наклеп

Американський президент Дональд Трамп подав позов про дифамацію проти британського мовника BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, дифамаційному, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Скарга стосується редагування його промови, виголошеної в 2021 році в день, коли його прихильники штурмували будівлю Капітолію.

Це було показано в документальному фільмі "Трамп: другий шанс?", який BBC транслювала за тиждень до минулорічних виборів у США.

Відтак президент США вимагає відшкодування збитків у розмірі не менше $5 млрд.

Він також подав позов на $5 млрд за нібито порушення закону про торговельну практику. Обидва позови були подані у Флориді.

"Незабаром ви побачите, що я подаю позов проти BBC за те, що вони вклали в мої уста слова, яких я не говорив. Вони буквально вклали слова в мій рот. Вони змусили мене сказати те, чого я ніколи не говорив", – сказав він перед цим в Овальному кабінеті.

Зазначимо, генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку після цього інциденту. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того, як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.