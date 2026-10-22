Судья обязал Трампа дать показания по делу против BBC на сумму $10 млрд

Федеральный судья обязал президента США Дональда Трампа явиться на допрос в рамках его иска о клевете против британской телерадиокомпании BBC на сумму 10 млрд долларов до начала декабря.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В четверг, 22 октября, адвокаты обеих сторон явились на слушание перед магистратским судьей США Энжолик Летт в Майами, чтобы обсудить, когда Трамп сможет явиться на допрос.

Судья заявила, что Трамп должен явиться на допрос до 11 декабря, иначе ему грозят санкции вплоть до отклонения его иска – за исключением случаев, когда срок раскрытия доказательств будет продлен после 18 декабря.

На прошлой неделе BBC обратилась к судье с просьбой обязать американского президента явиться на допрос после того, как он отменил согласованную дату 16 октября, сославшись на "вопросы национального значения".

Корпорация утверждает, что президент пытается отложить свою явку до января следующего года.

Как ранее сообщалось, 16 марта BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск Трампа на сумму $10 млрд. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama представил его в "ложном, вводящем в заблуждение, уничижительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация принесла извинения президенту США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах заявил, что вещательная компания намерена отстаивать свою позицию.