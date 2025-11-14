Мовник BBC перепросив у Трампа за монтаж його слів, але відкинув компенсацію

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась перед американським президентом Дональдом Трампом після того, як частина його промови була відредагована в документальному фільмі Panorama.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

У розділі "Виправлення та уточнення", опублікованому ввечері 13 листопада, BBC заявила, що програма Panorama була переглянута після критики щодо того, як було відредаговано промову Трампа.

Корпорація заявила, що монтаж створив "помилкове враження, ніби Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій", і повідомила, що більше не буде показувати її.

"Ми визнаємо, що наш монтаж ненавмисно створив враження, ніби ми показували один суцільний фрагмент промови, а не уривки з різних частин промови, і що це створило помилкове враження, ніби президент Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій", – йдеться у заяві.

Адвокати Трампа погрожували подати позов проти BBC на суму $1 млрд за завдану шкоду, якщо корпорація не відкличе свої слова, не перепросить і не виплатить йому компенсацію.

Представник BBC зазначив, що адвокати корпорації написали листа юридичній команді Трампа у відповідь на лист, отриманий у неділю, 9 листопада.

"Голова BBC Самір Шах окремо надіслав особистий лист до Білого дому, в якому чітко дав зрозуміти президенту Трампу, що він і корпорація перепрошують за редагування промови президента від 6 січня 2021 року, яка була показана в програмі", – зазначив він.

Водночас у BBC наголосили, що хоча й корпорація шкодує про те, як був відредагований відеоролик – вона категорично не згодна з тим, що "є підстави для позову про дифамацію".

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово погрожував юридичними позовами іншим ЗМІ через їхнє висвітлення його діяльності. Він уклав мирову угоду з CBS News і ABC News, отримавши великі виплати, і намагався подати позов проти New York Times.

Редагування BBC з'явилося в документальному фільмі Panorama, який вийшов в ефір за кілька днів до президентських виборів у США в листопаді 2024 року, але викликало значний суспільний резонанс лише після того, як минулого тижня газета Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки BBC.

У записці колишній незалежний зовнішній радник комітету з редакційних стандартів BBC висловив занепокоєння тим, що частина промови була відредагована таким чином, що президент прямо заохочував бунт у Капітолії в січні 2021 року.

Трамп насправді сказав: "Ми підемо до Капітолія і будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок".

Однак у монтажі "Панорами" він сказав наступне: "Ми підемо до Капітолія... і я буду там з вами. І ми будемо боротися. Будемо битися, до біса".

Внаслідок цього генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку.

Після цього Трамп заявив, що він "зобов'язаний" подати в суд на BBC через те, як частина його промови була відредагована в документальному фільмі Panorama.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що Трамп налаштований судитись із BBC.