Президент Румынии Никушор Дан назвал очередной инцидент с атакованным торговым судном в Чёрном море в пятницу частью эскалации со стороны России.

Его заявление приводит Mediafax, сообщает "Европейская правда".

Румынский лидер отметил, что проблему атак беспилотников в Чёрном море обсуждали на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT) в четверг.

"Как вы знаете, вчера мы провели заседание CSAT именно по этому вопросу. Во вторник по нашей просьбе и просьбе болгар состоялось заседание соответствующего комитета НАТО, посвященное этой ситуации. Теперь, как вам известно, мы получим дополнительное оборудование. Очевидно, что этот инцидент является частью процесса эскалации, который Россия осуществляет в контексте войны в Украине", – заявил Никушор Дан.

В Чёрном море у побережья Румынии в пятницу утром, 23 октября, затонуло коммерческое судно под флагом Коморских островов, которое, по всей видимости, было поражено дроном. Спасателям удалось извлечь из воды девять живых человек и одно тело. Еще троих пропавших без вести ищут. На борту находились 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Напомним, в связи с российскими атаками на гражданские торговые суда Европарламент призывает ЕС рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Черном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних атак на суда.