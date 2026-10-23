В МИД сообщили о гибели украинского моряка в инциденте с судном у берегов Румынии

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели украинского моряка в результате затопления коммерческого судна у побережья Румынии, которое, возможно, было поражено дроном.

Об этом пишет "Европейская правда".

В пресс-службе МИД сообщили, что недалеко от румынского города Констанца потонуло судно "Khoryv", которое следовало из турецкого порта под флагом Коморских островов.

В тот момент на борту находились 14 членов экипажа. По предварительной информации, как отметили в МИД, причиной затопления мог стать удар дрона.

"Посольство Украины в Румынии получило информацию от румынской стороны об одном погибшем моряке – гражданине Украины", – сообщили в МИД.

Как отметили в пресс-службе, еще двое членов экипажа – граждане Украины – не нуждаются в медицинской помощи. Также сообщается, что четверо граждан Украины, включая капитана судна, были доставлены в больницу.

"Мы благодарны румынским службам за спасение украинцев. Посольство продолжает выяснять обстоятельства инцидента, местонахождение и состояние здоровья спасенных граждан, поддерживает связь с компетентными органами Румынии", – добавили в МИД.

Напомним, в связи с российскими атаками на гражданские торговые суда Европарламент призывает ЕС рассмотреть возможность развертывания военно-морской операции в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних атак на суда.

Между тем Румыния предлагает, чтобы причерноморские государства НАТО создали совместное военное командование и руководили им на ротационной основе.