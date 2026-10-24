Група конгресменів закликає Пентагон відновити та розширити доступ України до Starshield

Двопартійна група конгресменів закликала міністра оборони США Піта Гегсета та Міністерство оборони розширити контракт щодо системи Starshield та відновити доступ України до супутникового зв’язку Starlink і Starshield після нещодавніх перебоїв у роботі.

Текст звернення розміщений на сайті демократа, члена Палати представників Джиммі Панетти, передає "Європейська правда".

Зокрема, вони закликали відновити надання послуг із необмеженою швидкістю, щоб забезпечити Україні необхідні можливості. Законодавці також закликали Міністерство оборони оцінити свої повноваження відповідно до Закону про оборонне виробництво, щоб гарантувати безперервний та надійний доступ.

"Українські збройні сили покладаються на ці послуги для управління та контролю, обміну розвідданими, зв’язку на полі бою та експлуатації безпілотних систем", – написали законодавці.

"Будь-яке погіршення якості послуг, зокрема зниження швидкості з’єднання, обмеження географічного покриття або перебої в доступі, підриває військову ефективність України та надає російським військам оперативну перевагу, що призведе до затягування конфлікту та поставить під загрозу життя ще більшої кількості цивільних осіб".

Законодавці закликали Міністерство оборони США зберегти географічне покриття, необхідне Україні для проведення законних військових операцій, зокрема над територією Росії, та забезпечити, щоб будь-який перехід від комерційної мережі Starlink до мережі Starshield, що надається за урядовим контрактом, відбувався без перебоїв.

"Рішення щодо доступності послуг, покриття та продуктивності не повинні залишатися виключно на розсуд приватного провайдера, коли вони мають прямі наслідки для здатності України захищатися", – продовжили законодавці.

Крім того, законодавці закликали Міністерство оборони оцінити свої повноваження відповідно до Розділу I Закону про оборонне виробництво, який дозволяє федеральному уряду вимагати від компаній надавати пріоритет державним замовленням.

"Ці повноваження слід розглядати разом з існуючими договірними механізмами, щоб забезпечити Україні надійний доступ до пропускної здатності, рівнів обслуговування та географічного покриття, необхідних для її законних військових операцій", – додали законодавці.

"Сполучені Штати та Європа зробили значні інвестиції в оборону України, оскільки перемога Росії поставила б під загрозу нашу безпеку. Ці інвестиції не повинні підриватися через запобіжні перебої в роботі інфраструктури зв’язку, від якої залежать українські збройні сили", – підсумували законодавці.

Раніше двопартійна група конгресменів, до складу якої входять майже два десятки членів Палати представників, закликала президента США Дональда Трампа звернутися до Ілона Маска з проханням надати Україні доступ до систем Starlink для полювання на ракетні пускові установки на території Росії.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.