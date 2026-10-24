Группа конгрессменов призывает Пентагон возобновить и расширить доступ Украины к Starshield

Двухпартийная группа конгрессменов призвала министра обороны США Пита Хэгсета и Министерство обороны расширить контракт по системе Starshield и возобновить доступ Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield после недавних сбоев в работе.

Текст обращения размещен на сайте демократа, члена Палаты представителей Джимми Панетты, передает "Европейская правда".

В частности, они призвали возобновить предоставление услуг с неограниченной скоростью, чтобы обеспечить Украине необходимые возможности. Законодатели также призвали Министерство обороны оценить свои полномочия в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы гарантировать бесперебойный и надежный доступ.

"Украинские вооруженные силы полагаются на эти услуги для управления и контроля, обмена разведданными, связи на поле боя и эксплуатации беспилотных систем", – написали законодатели.

"Любое ухудшение качества услуг, в частности снижение скорости соединения, ограничение географического покрытия или перебои в доступе, подрывает военную эффективность Украины и дает российским войскам оперативное преимущество, что приведет к затягиванию конфликта и поставит под угрозу жизни еще большего числа гражданских лиц".

Законодатели призвали Министерство обороны США сохранить географическое покрытие, необходимое Украине для проведения законных военных операций, в частности над территорией России, и обеспечить, чтобы любой переход от коммерческой сети Starlink к сети Starshield, предоставляемой по государственному контракту, происходил без перебоев.

"Решения относительно доступности услуг, покрытия и производительности не должны оставаться исключительно на усмотрение частного провайдера, когда они имеют прямые последствия для способности Украины защищаться", – продолжили законодатели.

Кроме того, законодатели призвали Министерство обороны оценить свои полномочия в соответствии с Разделом I Закона об оборонном производстве, который позволяет федеральному правительству требовать от компаний отдавать приоритет государственным заказам.

"Эти полномочия следует рассматривать в совокупности с существующими договорными механизмами, чтобы обеспечить Украине надежный доступ к пропускной способности, уровням обслуживания и географическому покрытию, необходимым для ее законных военных операций", – добавили законодатели.

"Соединенные Штаты и Европа вложили значительные средства в оборону Украины, поскольку победа России поставила бы под угрозу нашу безопасность. Эти инвестиции не должны подрываться из-за преднамеренных перебоев в работе инфраструктуры связи, от которой зависят украинские вооруженные силы", – подытожили законодатели.

Ранее двухпартийная группа конгрессменов, в состав которой входят почти два десятка членов Палаты представителей, призвала президента США Дональда Трампа обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к системам Starlink для обнаружения ракетных пусковых установок на территории России.

Стоит отметить, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины есть проблемы со связью Starlink.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что Трамп позвонил Маску ипопросил его снять ограничения. Сам Трампотказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.