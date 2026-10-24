Прем’єр Британії просив Трампа про повноцінний доступ України до Starlink 

В офісі прем’єра Британії розповіли, що Енді Бернем у розмові з президентом США Дональдом Трампом говорив про потребу України в доступі до системи супутникового зв’язку Starlink .

Про це йдеться у повідомленні офісу прем’єра Британії, передає "Європейська правда".

Питання доступу України до Starlink згадано першим серед тем обговорень двох лідерів.

"Прем’єр-міністр наголосив на важливості забезпечення України повним доступом до мережі Starlink, щоб вона могла й надалі захищатися від повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Бернем також високо оцінив зусилля президента Трампа, спрямовані на те, щоб привести Путіна за стіл переговорів, і лідери домовилися співпрацювати разом із міжнародними партнерами, щоб покласти край кровопролиттю.

Варто зазначити, що Трамп, розповідаючи про розмову з Бернемом, Україну не згадував.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.