Премьер Британии просил Трампа о полноценном доступе Украины к Starlink

В офисе премьер-министра Великобритании сообщили, что Энди Бернем в беседе с президентом США Дональдом Трампом говорил о необходимости предоставления Украине доступа к системе спутниковой связи Starlink.

Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании, передает "Европейская правда".

Вопрос доступа Украины к Starlink был упомянут первым среди тем обсуждений двух лидеров.

"Премьер-министр подчеркнул важность обеспечения Украине полного доступа к сети Starlink, чтобы она могла и в дальнейшем защищаться от полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Бернем также высоко оценил усилия президента Трампа, направленные на то, чтобы привести Путина за стол переговоров, и лидеры договорились сотрудничать вместе с международными партнерами, чтобы положить конец кровопролитию.

Стоит отметить, что Трамп, рассказывая о разговоре с Бернемом, Украину не упоминал.

Стоит заметить, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины есть проблемы со связью Starlink.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что Трамп позвонил Маску ипопросил его снять ограничения. Сам Трампотказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.