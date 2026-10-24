Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield на прежней скорости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения ограничений".

Об этом он написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Ранее в Минобороны сообщили о возобновлении работы Starlink и Starshield со скоростью более 160 км/ч.

"Самое главное на сегодня: возобновили работу Starlink и Starshield со скоростью, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость – такая, как нам нужно. Сегодня ночью началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи", – написал Зеленский.

Это очень важно для украинской фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных "шахедов", добавил он.

Зеленский также сообщил, что утром состоялся доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

"Мы провели проверки: Старлинк и Старшилд работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто отнесся ко всему этому серьезно и действительно помогает нам. Спасибо конгрессменам, сенаторам, всем СМИ, Госдепу и президенту", – добавил он.

В офисе премьера Великобритании сообщили, что Энди Бернем в разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил о необходимости для Украины доступа к системе спутниковой связи Starlink.

Стоит отметить, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины есть проблемы со связью Starlink.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что Трамп позвонил Маску ипопросил его снять ограничения. Сам Трампотказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.