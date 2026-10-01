ЗМІ: Туреччина та ООН організують переговори щодо перемир’я між РФ та Україною у Чорному морі

Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

Про це стало відомо Bloomberg від впливового дипломата, передає "Європейська правда".

Під час переговорів на першому плані будуть стояти проблеми країн, які постраждали від зростання цін на продовольство.

Ця ініціатива спрямована на повторення успішної кампанії 2022 року з забезпечення зернових перевезень у Чорному морі.

За словами дипломата, зустрічі відбудуться на початку жовтня. Посланці від швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу" виступлять у ролі посередників, додав дипломат.

Переговори набирають обертів на тлі того, як Росія та Україна, на які припадає понад чверть світових поставок пшениці, посилюють атаки на портові об’єкти одна одної на Чорному морі, що у серпні сприяло зростанню ф’ючерсів на пшеницю до трирічного максимуму. Ці атаки посилюють занепокоєння щодо продовольчого забезпечення, оскільки несприятливі погодні умови негативно впливають на врожайність в інших регіонах, а ціни коливаються на рівні багаторічних максимумів.

Туреччина та ООН надають цій кампанії авторитету, оскільки саме вони також координували перемир’я 2022 року, яке забезпечило безпечне перевезення зерна, добрив та продовольства з українських портів. Ця угода стала одним із небагатьох випадків, коли обмежене перемир’я тривало певний час.

Наприкінці вересня під час сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася закрита зустріч, покликана дати старт цій дипломатичній ініціативі. До неї долучилися турецькі посадовці, а також представники США, Європи, Індії та Єгипту, який сильно постраждав від перебоїв із постачанням зерна.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, учасники обговорили "чітко визначену та взаємну домовленість", що передбачає вільне комерційне судноплавство та захист портів і енергетичної інфраструктури.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що потрібен механізм, який би забезпечив безпеку комерційних морських перевезень у Чорному морі в умовах російсько-української війни.

На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Після цього ЗМІ повідомили, що Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорне море.