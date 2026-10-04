Зеленский высказался по поводу трехсторонней встречи США-Украина-Россия

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины принять участие в трехсторонней встрече с США и Россией на техническом уровне.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Ранее СМИ писали, что представители США, Украины и РФ могут встретиться в октябре в Абу-Даби, чтобы обсудить возможность частичного прекращения огня, в частности взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

Зеленского попросили прокомментировать такую потенциальную возможность.

"Я не могу раскрыть все детали. Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате каким-то образом провести встречу", – ответил украинский президент.

Он отметил, что 3 октября подтвердил: до конца октября украинская сторона готова поддержать такую встречу.

"Здесь нет новой информации, мы открыты для ОАЭ или для другой страны, предложенной американской стороной. Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили – не знаю, каков порядок действий. И будем ждать ответа", – добавил Зеленский.

По данным СМИ, Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Черном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.

Как писала "ЕвроПравда", президент США Дональд Трамп заявил, что просил украинского президента Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев в одностороннем порядке прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.