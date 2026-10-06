Глава Еврокомиссии осудила атаки дронов на суда в Чёрном море

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в связи с атакой дронов на суда в исключительной экономической зоне Болгарии, которая произошла на следующий день после аналогичного инцидента у побережья Румынии.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ситуация в Черном море вызывает "все большее беспокойство".

"Коммерческие суда – и их ни в чем не повинные экипажи – становятся мишенями нападений, в результате чего в море уже есть жертвы", – написала фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что атака на два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии произошла на следующий день после того, как турецкое судно, перевозившее зерно из Украины, было поражено дронами и затонуло у румынского побережья.

Фон дер Ляйен осудила эти атаки и выразила солидарность со странами.

"Хотя точные обстоятельства этих инцидентов еще выясняются, развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность. Нападения на гражданские суда недопустимы. Мы выражаем полную солидарность с нашими государствами-членами на восточном фланге", – подчеркнула она.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что болгарские военные продолжают поисково-спасательную операцию в исключительной экономической зоне страны, где во вторник дроны атаковали два торговых судна. По его словам, экипаж одного из судов удалось эвакуировать, тогда как люди, находившиеся на борту другого корабля, считаются пропавшими без вести.

Подобный инцидент произошел накануне в Чёрном море у румынского побережья: судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что по судну, перевозившему кукурузу, нанесли удар два российских дрона. На данный момент известно, что погиб капитан судна, судьба еще одного человека выясняется.

СМИ писали, что Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Чёрном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.