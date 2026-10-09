У МЗС заявили, що австрійська поліція відпустила журналіста Михайла Ткача

Австрійські правоохоронці відпустили журналіста "Української правди" Михайла Ткача, затриманого напередодні у Відні під час виконання редакційного завдання.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на запитання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС повідомили, що австрійська сторона поінформувала про звільнення Михайла Ткача. Речник відомства додав, що Україна з’ясовує обставини затримання журналіста.

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію", – повідомив Тихий.

Крім Михайла Ткача, у Відні також затримали оператора Ярослава Бондаренко. Наразі українські консули зʼясовують, чи його теж відпустили.

"Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС (Департамент консульської служби. – Ред.), посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", – додав речник Міністерства закордонних справ.

Як стало відомо ввечері 8 жовтня, керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача у Відні.