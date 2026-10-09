В МИД заявили, что австрийская полиция отпустила журналиста Михаила Ткача

Австрийские правоохранительные органы отпустили журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, задержанного накануне в Вене во время выполнения редакционного задания.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

В МИД сообщили, что австрийская сторона проинформировала об освобождении Михаила Ткача. Пресс-секретарь ведомства добавил, что Украина выясняет обстоятельства задержания журналиста.

"Только что получили подтверждение от австрийской стороны, что Михаила Ткача отпустили. Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была разрешена. Мы благодарны австрийским дипломатам за надлежащую реакцию", – сообщил Тихий.

Кроме Михаила Ткача, в Вене также задержали оператора Ярослава Бондаренко. Сейчас украинские консулы выясняют, отпустили ли его тоже.

"Защита прав граждан Украины – это безусловный приоритет. МИД, ДКС (Департамент консульской службы. – Ред.), посольство держат ситуацию под контролем и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом", – добавил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

Как стало известно вечером 8 октября, руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском беглого генерального прокурора Руслана Кравченко.

Посольство Украины в Австрии обратилось к австрийской стороне с запросом о разъяснении обстоятельств задержания руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача в Вене.