ЗМІ: Трамп розглядає відставку Гегсета після поразки республіканців на виборах

Президент США Дональд Трамп запитував своїх радників як особисто, так і по телефону, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Про це інформує CBS з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Дональд Трамп ще не прийняв рішення про заміну Гегсета, повідомляють деякі джерела видання. Ще до виборів демократи вже намагалися ініціювати імпічмент Гегсета, і ймовірність таких спроб може зрости, оскільки демократи мають значну більшість в обох палатах.

Серед можливих кандидатур на заміну Гегсету Трамп може розглядати губернатора Флориди від республіканців Рона ДеСантіса, повідомило одне з джерел видання.

На прохання прокоментувати повідомлення щодо майбутнього Гегсета на посаді міністра оборони речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Трамп "повністю довіряє міністру Гегсету".

Також деякі співробітники Білого дому прогнозують, що частина провини за поразку Республіканської партії на проміжних виборах ляже на адмірала Бреда Купера, голову Центрального командування США, та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. Адже обоє відіграли значну роль у формуванні стратегії щодо війни з Іраном.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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