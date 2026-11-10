В Конгрессе инициировали процедуру импичмента Хегсета, Трамп обещает встать за него горой

Член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец, инициировал процедуру импичмента в отношении министра обороны Пита Хегсета, президент Дональд Трамп пообещал поддержать главу Пентагона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Трамп заявил, что поддержит Хегсета, если против него будет возбуждена процедура импичмента, и сказал, что республиканский конгрессмен Томас Масси, который в понедельник утром инициировал импичмент, является "абсолютным неудачником".

"Да, я его поддержу", – сказал Трамп во время импровизированной пресс-конференции в Белом доме.

"В сердце Масси много ненависти", – сказал Трамп о республиканце из Кентукки, который в начале этого года проиграл на праймериз сопернику, которого поддерживал Трамп. "Я не хочу тратить своё время, глядя на него. Мы выиграли две войны и сделали мир гораздо безопаснее, а теперь нас должны подвергнуть импичменту?" – добавил он.

Внесение Масси инициативы об импичменте означает, что голосование должно состояться до среды.

Ранее в понедельник Хегсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что тот "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.

В понедельник Трамп вновь похвалил своего министра обороны, сказав, что тот "проделал очень хорошую работу".

"Итак, я скажу так: Пит Хегсет выиграл две войны, о, давайте же подвергнем его импичменту? А как насчёт импичмента того джентльмена из команды Байдена, его человека, который исчез на две недели, и никто не имел представления, где он был?" – сказал Трамп, намекая на тайную госпитализацию бывшего министра обороны Ллойда Остина в конце 2023 – начале 2024 года.

"А как насчёт импичмента того, кто руководил войнами в Ираке и Афганистане, а также всеми этими другими войнами, в которых погибли тысячи людей?" – добавил Трамп.

Напомним, СМИ писали, что Палата представителей США может вынести на голосование импичмент Хегсету из-за войны с Ираном. Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал такую инициативу.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не рассматривает возможность замены министра обороны.

Он сделал это заявление после того, как в СМИ стало известно, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хегсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.