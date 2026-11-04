Трамп заявив, що не розглядає можливість заміни Гегсета

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у середу, що не розглядає можливість заміни міністра оборони Піта Гегсета.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп зробив заяву після того як ЗМІ стало відомо про те, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і по телефону, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

"Ні, я вважаю, що він дуже добре справляється зі своїми обов’язками", – сказав Трамп.

Він зазначив, що Гегсет був би "дуже популярним", якби його призначили до Сенату від штату Теннессі, але додав, що не чув, щоб це мало місце.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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