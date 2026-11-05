ЗМІ: республіканці ініціюють імпічмент міністра оборони США вже наступного тижня

Палата представників США може наступного тижня винести на голосування імпічмент міністра оборони США Піта Гегсета через війну з Іраном.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Республіканській партії США, передає "Європейська правда".

Член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, заявив CNN, що планує ініціювати голосування щодо імпічменту глави Пентагону, коли Конгрес повернеться до роботи наступного тижня. Кілька джерел у Республіканській партії заявили, що очікують на схвалення цього рішення нижньою палатою.

Зазначається, що історичні провали республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада прискорюють спроби перекласти відповідальність за війну в Ірані на міністра оборони Піта Гегсета.

Багато законодавців намагаються перекласти провину за результати виборів на Гегсета, за лаштунками стверджуючи, що саме він відіграв головну роль у переконанні президента США Дональда Трампа атакувати Іран без стратегії виходу і без плану управління наслідками.

Глава Пентагону, активний прихильник війни, переоцінив здатність США швидко й легко виграти конфлікт, стверджували CNN декілька республіканців. Вони звинуватили міністра в тому, що він продовжує виступати за ескалацію, незважаючи на відсутність ознак того, що тривалі бомбардування наблизили Іран до капітуляції.

У своїй заяві головний речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що Гегсет "не відступить і не дасть себе залякати політикам, які прагнуть набрати партійні бали або розпочати фальшиві розслідування там, де немає жодних правопорушень".

Для усунення міністра шляхом імпічменту необхідне також голосування у Сенаті, де за це рішення має проголосувати дві третини сенаторів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у середу, що не розглядає можливість заміни міністра оборони Піта Гегсета.

Трамп зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.